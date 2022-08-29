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1 час назад

Балотелли намерен покинуть «Адана Демирспор», куда ранее перешел Дзюба — СМИ

Матч ТВ

Итальянский нападающий «Адана Демирспор» Марио Балотелли планирует покинуть турецкий клуб, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

Балотелли намерен покинуть «Адана Демирспор»
Фото: ReutersReuters

По данным источника, 32 летний футболист намерен вернуться в чемпионат Италии, также он уже получил предложение от швейцарского «Сьона» о трехлетнем контракте. Текущее соглашение Балотелли с «Адана Демирспор» рассчитано до 2024 года.

В нынешнем сезоне Балотелли провел четыре игры в чемпионате Турции и сделал одну результативную передачу.За турецкую команду также выступает российский нападающий Артем Дзюба, россиянин перешел в «Адана Демирспор» 18 августа.

Футбол,Артем Дзюба,Марио Балотелли,
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