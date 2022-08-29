Балотелли намерен покинуть «Адана Демирспор»

Итальянский нападающий «Адана Демирспор» Марио Балотелли планирует покинуть турецкий клуб, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.
По данным источника, 32 летний футболист намерен вернуться в чемпионат Италии, также он уже получил предложение от швейцарского «Сьона» о трехлетнем контракте. Текущее соглашение Балотелли с «Адана Демирспор» рассчитано до 2024 года.
В нынешнем сезоне Балотелли провел четыре игры в чемпионате Турции и сделал одну результативную передачу.За турецкую команду также выступает российский нападающий Артем Дзюба, россиянин перешел в «Адана Демирспор» 18 августа.