Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+24° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
31 минуту назад

«Если клуб предлагает вам €100 млн, сложно сказать «нет». Спаллетти — о возможном уходе Осимхена в «МЮ»

Матч ТВ

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти заявил, что итальянскому клубу будет непросто отказать «Манчестер Юнайтед» в приобретении форварда Виктора Осимхена, если манкунианцы предложат за футболиста 100 миллионов евро.

Спаллетти высказался о возможном уходе Осимхена в «МЮ»
Фото: Gettyimages.ruGettyimages.ru

Ранее СМИ сообщали, что частью сделки по переходу 23 летнего нигерийца в «Юнайтед» может стать Криштиану Роналду. Предполагается, что трансфер Осимхена в английский клуб состоится, если «МЮ» заплатит за футболиста 100 млн евро и отдаст в аренду 37 летнего португальца.

— У меня нет времени думать об этих вещах, у нас игра каждые несколько дней. Клуб думает об этом? Клуб думает о любой ситуации, которая интересует наших игроков. Если клуб предлагает вам 100 миллионов евро, сказать «нет» сложно. С тех пор, как я приехал сюда, все игроки были на рынке по правильной цене, — цитирует Спаллетти Football Italia со ссылкой на DAZN.

Также специалист заявил, что недоволен игрой полузащитника Хвичи Кварацхелии в воскресном матче чемпионата Италии с «Фиорентиной» (1:1).

— Кварацхелия играл ниже своих возможностей, он действовал слишком упрямо во владении мячом и плохо отрабатывал в отборе, — сказал Спаллетти.

Футбол,Виктор Осимхен,Лучано Спаллетти,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители