Спаллетти высказался о возможном уходе Осимхена в «МЮ»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти заявил, что итальянскому клубу будет непросто отказать «Манчестер Юнайтед» в приобретении форварда Виктора Осимхена, если манкунианцы предложат за футболиста 100 миллионов евро.
Ранее СМИ сообщали, что частью сделки по переходу 23 летнего нигерийца в «Юнайтед» может стать Криштиану Роналду. Предполагается, что трансфер Осимхена в английский клуб состоится, если «МЮ» заплатит за футболиста 100 млн евро и отдаст в аренду 37 летнего португальца.
— У меня нет времени думать об этих вещах, у нас игра каждые несколько дней. Клуб думает об этом? Клуб думает о любой ситуации, которая интересует наших игроков. Если клуб предлагает вам 100 миллионов евро, сказать «нет» сложно. С тех пор, как я приехал сюда, все игроки были на рынке по правильной цене, — цитирует Спаллетти Football Italia со ссылкой на DAZN.
Также специалист заявил, что недоволен игрой полузащитника Хвичи Кварацхелии в воскресном матче чемпионата Италии с «Фиорентиной» (1:1).
— Кварацхелия играл ниже своих возможностей, он действовал слишком упрямо во владении мячом и плохо отрабатывал в отборе, — сказал Спаллетти.