Спаллетти высказался о возможном уходе Осимхена в «МЮ»

— У меня нет времени думать об этих вещах, у нас игра каждые несколько дней. Клуб думает об этом? Клуб думает о любой ситуации, которая интересует наших игроков. Если клуб предлагает вам 100 миллионов евро, сказать «нет» сложно. С тех пор, как я приехал сюда, все игроки были на рынке по правильной цене, — цитирует Спаллетти Football Italia со ссылкой на DAZN.