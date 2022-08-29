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1 час назад

Аршавин отказался выступать за казахстанский SD Family в Медиалиге («Мутко против»)

Sports.ru

Заместитель гендиректора «Зенита» Андрей Аршавин не давал согласие на включение в состав одной из команд для участия в Медиалиге. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Аршавин не пойдет в Медиалигу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее сообщалось, что Аршавин включен в состав казахстанской команды SD Family, которая выступит в новом сезоне Медийной футбольной лиги. Он попал в список «А» для так называемых «медийных футболистов».

По данным источника, Аршавин не давал согласие на включение в состав и вообще не планирует играть ни за какую из команд, по крайней мере в этом сезоне.

41-летний Андрей Аршавин по ходу футбольной карьеры играл за «Зенит», лондонский «Арсенал», «Кубань», «Кайрат» и сборную России.

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