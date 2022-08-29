Поляк Рыбус рассказал о причинах ухода из "Локомотива"

Польский полузащитник Мацей Рыбус ушел из московского футбольного клуба "Локомотив" из-за разногласий в вопросе контракта. Об этом он рассказал в понедельник газете "Спорт-Экспресс".
Рыбус 31 мая покинул "Локомотив", а 11 июня в статусе свободного агента перешел в столичный "Спартак", с которым подписал соглашение до 30 июня 2024 года.
"Я в хороших отношениях с руководством клуба. У меня было предложение от "Локомотива" продлить контракт на год, - рассказал Рыбус. - Меня это не устроило, хотел соглашение на два года. Но мы хорошо попрощались и пожелали друг другу удачи".
"Надеюсь, что у "Локомотива" все наладится. Они выигрывают в последних матчах и поднимаются в турнирной таблице. Понятно, что в клубе было много изменений, но верю, что у них будет все получаться", - добавил футболист.
Рыбусу 32 года, в составе "Локомотива" он стал чемпионом России, двукратным обладателем кубка страны и победителем Суперкубка России. Также польский полузащитник выступал за "Терек" (ныне - "Ахмат"), польскую "Легию", с которой трижды выиграл Кубок Польши и стал обладателем суперкубка страны, а также французский "Лион".