Головин: величие Месси и Мбаппе во время игр отходит на второй план

"Вокруг таких матчей всегда много ажиотажа и ожиданий у болельщиков, но мы готовились как обычно, - сказал Головин. - Конечно, интересно проверить свои силы на фоне таких мастеров, можно сказать, звезд мировой величины, но в то же время для нас это еще и календарная игра чемпионата. Мы могли выиграть, могли и проиграть, однако объективно ничья - не самый худший результат для нас в этой встрече".

"Какое впечатление производят Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Неймар? Видно, что это очень сильные игроки, выдающиеся футболисты, по тому как они работают с мячом, принимают решения, и это относится не только к ним. Ко многим из сегодняшнего состава ПСЖ. Но в то же время в игре это все немного отходит на второй план, потому что ты просто стараешься как можно лучше сыграть в каждом эпизоде, не особенно задумываясь о том, кто именно играет у соперника. Они такие же люди, хотя, повторю, что их мастерство неоспоримо", - добавил Головин.