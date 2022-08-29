Головин: величие Месси и Мбаппе во время игр отходит на второй план

Футболисты ПСЖ Килиан Мбаппе, Лионель Месси и Неймар являются выдающимися игроками, но во время матча против них все отходит на второй план. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал российский полузащитник "Монако" Александр Головин.
29 августа "Монако" на выезде сыграл вничью с ПСЖ со счетом 1:1 в матче четвертого тура чемпионата Франции. Головин вышел в стартовом составе и отметился голевой передачей, это было его первое результативное действие в нынешнем сезоне.
"Вокруг таких матчей всегда много ажиотажа и ожиданий у болельщиков, но мы готовились как обычно, - сказал Головин. - Конечно, интересно проверить свои силы на фоне таких мастеров, можно сказать, звезд мировой величины, но в то же время для нас это еще и календарная игра чемпионата. Мы могли выиграть, могли и проиграть, однако объективно ничья - не самый худший результат для нас в этой встрече".
"Какое впечатление производят Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Неймар? Видно, что это очень сильные игроки, выдающиеся футболисты, по тому как они работают с мячом, принимают решения, и это относится не только к ним. Ко многим из сегодняшнего состава ПСЖ. Но в то же время в игре это все немного отходит на второй план, потому что ты просто стараешься как можно лучше сыграть в каждом эпизоде, не особенно задумываясь о том, кто именно играет у соперника. Они такие же люди, хотя, повторю, что их мастерство неоспоримо", - добавил Головин.
ПСЖ потерял первые очки в нынешнем сезоне чемпионата Франции. Команда из Парижа набрала 10 очков и занимает первое место в турнирной таблице. "Монако" с пятью очками располагается на 12-й позиции.
В следующем туре ПСЖ 31 августа на выезде сыграет с "Тулузой". "Монако" в тот же день примет "Труа".