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1 час назад

Названа причина еще одного недовольства Роналду в "МЮ"

Soccer News

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду недоволен тем, что клуб снизил ему зарплату, сообщает The Times.

Названа причина еще одного недовольства Роналду в "МЮ"
Фото: TwitterTwitter

По сведениям источника, футболист полагает, что он не виноват в непопадании клуба в Лигу чемпионов. В результате этого зарплата португальца сократилась с 29,4 до 22 миллионов евро в год.

Кроме того, форварду не понравились слова главного тренера Эрика тен Хага, который раскритиковал игроков манкунианцев после поражения в матче 2-го тура чемпионата Англии от "Брентфорда".

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел за "Манчестер Юнайтед" четыре матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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