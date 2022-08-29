Названа причина еще одного недовольства Роналду в "МЮ"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду недоволен тем, что клуб снизил ему зарплату, сообщает The Times.

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По сведениям источника, футболист полагает, что он не виноват в непопадании клуба в Лигу чемпионов. В результате этого зарплата португальца сократилась с 29,4 до 22 миллионов евро в год.

Кроме того, форварду не понравились слова главного тренера Эрика тен Хага, который раскритиковал игроков манкунианцев после поражения в матче 2-го тура чемпионата Англии от "Брентфорда".