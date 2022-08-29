В «Торино» сообщили, когда Миранчук вернётся на поле

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук вернется в строй после паузы на матчи национальных команд в конце сентября, сообщил технический директор итальянского клуба Давиде Ваньяти.
Футболист получил повреждение в дебютном матче за «Торино» в середине августа. В той же встрече 26 летний хавбек, права на которого принадлежат «Аталанте», отметился дебютным мячом за новую команду.
— Миранчук проходит курс восстановления. Он будет доступен после паузы на матчи сборных, — цитирует Ваньяти Sport24.
С 22 по 27 сентября пройдут матчи группового этапа Лиги наций УЕФА.