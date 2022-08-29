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1 час назад

Властимил Петржела: Дзюба - слишком медленный игрок для чемпионата Турции

Inc-News

Экс-наставник петербургского "Зенита" Властимил Петржела не удивлён тому, что российский нападающий Артём Дзюба стал худшим игроком "Аданы Демирспор" в матче чемпионата Турции против "Умраниеспора" (1:0).

Назван главный недостаток Дзюбы в турецкой лиге
Фото: Inc-NewsInc-News

Дзюба заработал самую низкую оценку от статистического портала WhoScored (5,8). Он вышел в стартовом составе и был заменён в перерыве.

"Дзюба ещё неоднократно будет признан худшим игроком матча в Турции", - заявил Петржела в беседе со Sport24.

Чешский специалист отметил, что Дзюба - не только слишком медленный футболист для турецкого чемпионата, но и находится в недостаточно хорошей форме, так как пропустил летние сборы.

"Всё лето Артём отдыхал, поэтому сейчас он готов только на 45 минут", - констатировал Петржела.

Футбол,Властимил Петржела,Артем Дзюба,Зенит,
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