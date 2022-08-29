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1 час назад

Российский футболист из чемпионата Тайваня заявил о желании сыграть за местную сборную

Чемпионат.com

Полузащитник «Тайнаня» Алим Зумакулов рассказал о желании поиграть в составе сборной Тайваня.

Российский футболист хочет сменить спортивное гражданство
Фото: СоцсетиСоцсети

«Я на Тайване уже три года, и если отыграю тут ещё два – в теории могу претендовать на получение гражданства. Если в этом будет заинтересована местная федерация.

Сейчас мне 30 лет, и если в 32 года я смогу получить тайваньский паспорт – будет круто. Тогда бы я хотел сыграть за национальную сборную Тайваня в отборе ЧМ. Возможно, буду первым россиянином, кто сыграет за сборную экзотической страны!

Я прочувствовал вкус международного футбола и хочу ещё. В прошлом году Тайвань играл в одной группе с Австралией – ну не круто? Представьте, у Австралии полкоманды из АПЛ! Да, они тебя 7:0 отвозят, но зато ты сыграешь против людей из чемпионата Англии. Это эмоции и воспоминания на всю жизнь. Надеюсь, все получится», — сказал Зумакулов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Константину Кринскому.

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