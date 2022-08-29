Защитник «Спартака» перейдет во французский клуб

Агент Давид Ласарацина, представляющий интересы защитника московского «Спартака» Максимилиано Кофрие, подтвердил, что футболист близок к переходу в «Клермон» из французской Лиги 1.В понедельник французские источники распространили информацию, что 25 летний бельгиец перейдет в «Клермон», который в прошлом сезоне занял 17 е место в чемпионате Франции.

Фото: ФК Спартак ФК Спартак

— Информация о переходе в «Клермон» — правда. Точнее будет понятно сегодня ближе к вечеру. Речь идет об аренде с опцией выкупа, — приводит слова Ласарацины «РБ Спорт».

Кофрие стал игроком «Спартака» летом 2021 года. С тех пор футболист провел за «красно белых» 26 матчей и стал обладателем Кубка России.