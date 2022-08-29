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19 минут назад

Агент Кофрие подтвердил, что футболист близок к переходу в «Клермон»

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Агент Давид Ласарацина, представляющий интересы защитника московского «Спартака» Максимилиано Кофрие, подтвердил, что футболист близок к переходу в «Клермон» из французской Лиги 1.В понедельник французские источники распространили информацию, что 25 летний бельгиец перейдет в «Клермон», который в прошлом сезоне занял 17 е место в чемпионате Франции.

Защитник «Спартака» перейдет во французский клуб
Фото: ФК СпартакФК Спартак

— Информация о переходе в «Клермон» — правда. Точнее будет понятно сегодня ближе к вечеру. Речь идет об аренде с опцией выкупа, — приводит слова Ласарацины «РБ Спорт».

Кофрие стал игроком «Спартака» летом 2021 года. С тех пор футболист провел за «красно белых» 26 матчей и стал обладателем Кубка России.

Ранее сообщалось, что в приобретении Кофрие заинтересован «Маккаби» из Хайфы.Источник:РБ Спорт

Футбол,Спартак,
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