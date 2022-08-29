Губерниев предрек "Рубину" любительскую лигу

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об игре казанского «Рубина» в Первой лиге.
По его словам, текущие перспективы команды из столицы республики Татарстан выглядят туманными.
«Я же не отказываюсь от своих слов! «Рубин» — это команда, которая борется за выживание в Первой лиге. Ничего хорошего там не будет со Слуцким. Я не удивлен, все идет по плану!
Цель — любительская лига», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».
После ничьей с «КАМАЗом» подопечные Леонида Слуцкого набирают 12 очков и сравниваются с идущим четвертым «Динамо» из Махачкалы. До этого казанцы выиграли два матча подряд.
Челнинцы, несмотря на одно добытое очко в этом матче, продолжают лидировать в турнирной таблице Первой лиги.
Второе место делят между собой сразу две команды: это владикавказская «Алания» и калининградская «Балтика».
Ранее сообщалось, что фанаты «Хапоэля» из Беер-Шевы высказались на сайте Crazy Red об игре Магомеда-Шапи Сулейманова в матче чемпионата Израля против иерусалимского «Бейтара».