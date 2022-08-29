Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+28° в 
USD 60.36EUR 59.96
Войти в почту
54 минуты назад

Губерниев предрек "Рубину" любительскую лигу, если клуб не уволит Слуцкого

Газета.Ru

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об игре казанского «Рубина» в Первой лиге.

Губерниев предрек "Рубину" любительскую лигу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, текущие перспективы команды из столицы республики Татарстан выглядят туманными.

«Я же не отказываюсь от своих слов! «Рубин» — это команда, которая борется за выживание в Первой лиге. Ничего хорошего там не будет со Слуцким. Я не удивлен, все идет по плану!

Цель — любительская лига», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

После ничьей с «КАМАЗом» подопечные Леонида Слуцкого набирают 12 очков и сравниваются с идущим четвертым «Динамо» из Махачкалы. До этого казанцы выиграли два матча подряд.

Губерниев оскорбил «весь монгольский народ»

Челнинцы, несмотря на одно добытое очко в этом матче, продолжают лидировать в турнирной таблице Первой лиги.

Второе место делят между собой сразу две команды: это владикавказская «Алания» и калининградская «Балтика».

Ранее сообщалось, что фанаты «Хапоэля» из Беер-Шевы высказались на сайте Crazy Red об игре Магомеда-Шапи Сулейманова в матче чемпионата Израля против иерусалимского «Бейтара».

Футбол,Дмитрий Губерниев,Динамо,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители