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1 час назад

Терюшков — о Захаряне в «Челси»: выступать в Англии сейчас сродни предательству

Чемпионат.com

Член наблюдательного совета «Химок» и депутат Роман Терюшков высказался о возможном переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо» в лондонский «Челси». По его мнению, такой переход в нынешних условиях – то же самое, что предательство.

"Ехать и выступать в Англию сейчас сродни предательству" - депутат госдумы
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Мы обсуждаем финансовую сторону вопроса, но забываем про интересы нашего государства. Для чего «Челси», по моему мнению, хочет купить Захаряна. Мы все помним фильм блогера Савина, помним, кто, о чём и как высказывался. Что будет с 19 летним парнем, когда он приедет в Англию, где Савин снимал свой фильм? О чем его будут прессовать? Очевидно, вопросов будет много. Это политическая разм

Англия переманивает Захаряна, чтобы показать, что лучшие спортсмены бегут из страны? Безусловно, это для этого им и нужно. Как было раньше – уже не будет. Ехать и выступать в Англию сейчас сродни предательству. Мы говорим о спортивном суверенитете России», — сказал Терюшков в эфире телеканала «Матч».

Футбол,Арсен Захарян,Роман Терюшков,Динамо,
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