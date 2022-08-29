"Ехать и выступать в Англию сейчас сродни предательству" - депутат госдумы

«Мы обсуждаем финансовую сторону вопроса, но забываем про интересы нашего государства. Для чего «Челси», по моему мнению, хочет купить Захаряна. Мы все помним фильм блогера Савина, помним, кто, о чём и как высказывался. Что будет с 19 летним парнем, когда он приедет в Англию, где Савин снимал свой фильм? О чем его будут прессовать? Очевидно, вопросов будет много. Это политическая разм