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1 час назад

Команда Легенд России выступит на Кубке Легенд — 2022 без новичков

Чемпионат.comиещё 3

Команда Легенд России, побеждавшая на домашнем турнире 12 раз, сохранила костяк на Кубке Легенд – 2022, который пройдёт 9–11 сентября в ДС «Мегаспорт» по адресу: Ходынский бульвар, 3.

Команда Легенд России выступит на Кубке Легенд-2022 без новичков
Фото: САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»

По-прежнему в строю находится капитан команды Дмитрий Аленичев, продолжают выступать Егор Титов, вратарь Александр Филимонов и беспощадный к соперникам защитник Дмитрий Хлестов, а также бывший армеец Олег Корнаухов. Вернулись в состав пропустившие последний турнир Андрей Тихонов и Евгений Алдонин.

Из нового футбольного поколения на поле выйдет четвертьфиналист чемпионата мира 2018 года Александр Самедов, дебютировавший на Кубке Легенд в 2021 году. Большие надежды в атаке возлагаются на Павла Погребняка, который в финале Кубка Легенд – 2021 со сборной Легенд забил пять мячей и с 11 голами стал лучшим бомбардиром турнира.

В 39 матчах 13 турниров на Кубок Легенд хозяева потерпели лишь одно поражение – в финале-2020 от сборной Легенд.

Состав команды Легенд России на Кубке Легенд – 2022: Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Олег Корнаухов, Константин Головской, Александр Самедов, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Тихонов, Евгений Алдонин, Павел Погребняк.

Футбол,Константин Головской,Егор Титов,Олег Корнаухов,Александр Филимонов,Павел Погребняк,Дмитрий Хлестов,Александр Самедов,Андрей Тихонов,Дмитрий Аленичев,Евгений Алдонин,
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