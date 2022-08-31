Команда Легенд России выступит на Кубке Легенд — 2022 без новичков

Команда Легенд России, побеждавшая на домашнем турнире 12 раз, сохранила костяк на Кубке Легенд – 2022, который пройдёт 9–11 сентября в ДС «Мегаспорт» по адресу: Ходынский бульвар, 3.

Из нового футбольного поколения на поле выйдет четвертьфиналист чемпионата мира 2018 года Александр Самедов, дебютировавший на Кубке Легенд в 2021 году. Большие надежды в атаке возлагаются на Павла Погребняка, который в финале Кубка Легенд – 2021 со сборной Легенд забил пять мячей и с 11 голами стал лучшим бомбардиром турнира.