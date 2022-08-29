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32 минуты назад

Слуцкий: я сам вписывал «мёртвые души» — тренеру для 40 тыс. рублей надо иметь 200 игроков

Чемпионат.com

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился воспоминаниями о временах, когда работал детским тренером.

Леонид Слуцкий: я сам вписывал «мёртвые души»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Моё отношение к происходящему? Я всё-таки постарше, чем игроки, понимаю, как это работает. Я сам был детским тренером, писал левые журналы, вписывал, как и все, «мёртвые души». Я могу ошибаться, потому что это нормативны

Например, три года назад для того, чтобы тренер получал зарплату 40 тыс. рублей в регионе, тренируя 12-летних футболистов, у него должно было быть 200 футболистов. Что просто невозможно! Естественно, ты тренируешь 20, но за счёт тех, которых не существует. По существу, это был единственный способ. Это было ещё при царе Горохе, когда я сам работал детским тренером. Для людей, работающих в футболе, это вообще не новость. Это было и есть у всех», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Футбол,Илья Никульников,
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