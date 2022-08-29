Тарасов переехал в квартиру к российскому рэперу

Экс-футболист Дмитрий Тарасов уже больше недели не ночует дома: он переехал к российскому рэперу T-Killah для совместной работы над клубом «Родина Медиа». Об этом изданию StarHit рассказал представитель бывшего мужа Ольги Бузовой.
«Они реально 24 часа вместе. Футбольный клуб «Родина Медиа», над которым работают ребята, отнимает все свободное время. Дима уже говорил, что переехал к Саше», — рассказал представитель Тарасова.
Дмитрий Тарасов вместе с партнером и другом рэпером T-killah создали проект «Родина Медиа», задачей которого будет популяризация спорта среди молодежи. Футболист рассказал, что хочет привлечь к участию в проекте бывшую жену Ольгу Бузову. Тарасов признался, что уже отправил бывшей супруге сообщение с предложением о сотрудничестве.
Ранее Бузова процитировала Бродского в ответ на заявление Тарасова о желании примириться с ней.