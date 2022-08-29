Тарасов переехал в квартиру к российскому рэперу

Экс-футболист Дмитрий Тарасов уже больше недели не ночует дома: он переехал к российскому рэперу T-Killah для совместной работы над клубом «Родина Медиа». Об этом изданию StarHit рассказал представитель бывшего мужа Ольги Бузовой.

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«Они реально 24 часа вместе. Футбольный клуб «Родина Медиа», над которым работают ребята, отнимает все свободное время. Дима уже говорил, что переехал к Саше», — рассказал представитель Тарасова.

Дмитрий Тарасов вместе с партнером и другом рэпером T-killah создали проект «Родина Медиа», задачей которого будет популяризация спорта среди молодежи. Футболист рассказал, что хочет привлечь к участию в проекте бывшую жену Ольгу Бузову. Тарасов признался, что уже отправил бывшей супруге сообщение с предложением о сотрудничестве.