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36 минут назад

Дмитрий Тарасов переехал в квартиру к российскому рэперу

Газета.Ru

Экс-футболист Дмитрий Тарасов уже больше недели не ночует дома: он переехал к российскому рэперу T-Killah для совместной работы над клубом «Родина Медиа». Об этом изданию StarHit рассказал представитель бывшего мужа Ольги Бузовой.

Тарасов переехал в квартиру к российскому рэперу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Они реально 24 часа вместе. Футбольный клуб «Родина Медиа», над которым работают ребята, отнимает все свободное время. Дима уже говорил, что переехал к Саше», — рассказал представитель Тарасова.

Тарасов решил помириться с Бузовой

Дмитрий Тарасов вместе с партнером и другом рэпером T-killah создали проект «Родина Медиа», задачей которого будет популяризация спорта среди молодежи. Футболист рассказал, что хочет привлечь к участию в проекте бывшую жену Ольгу Бузову. Тарасов признался, что уже отправил бывшей супруге сообщение с предложением о сотрудничестве.

Ранее Бузова процитировала Бродского в ответ на заявление Тарасова о желании примириться с ней.

Футбол,Дмитрий Тарасов,
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