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1 час назад

Источник: трансфер хавбека «Динамо» Захаряна в «Челси» оказался под угрозой срыва

Газета.Ru

Вероятность трансфера российского полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси» постепенно снижается. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Источник: трансфер Захаряна в «Челси» оказался под угрозой срыва
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Все три стороны заинтересованы в сделке, однако для ее осуществления нужно оперативно решить ряд вопросов, главный из которых — перевод средств российскому клубу.

Для решения этой проблемы у англичан есть всего три дня — 1 сентября в Английской премьер-лиге (АПЛ) закрывается трансферное окно.

Напомним, что «Челси» готов активировать опцию выкупа 19-летнего полузащитника сборной России. Его могут приобрести за €15 млн. Именно такая сумма стоит в графе «отступные» для европейских клубов в контракте игрока.

Действующее соглашение игрока со столичным клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне полузащитник провел шесть матчей за бело-голубых, в которых отличился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

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