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31 минуту назад

В Англии сообщили о срыве трансфера Захаряна в "Челси"

Газета.Ruиещё 3

Английское издание Evening Standard сообщает, что «Челси» столкнулся с проблемой при оплате трансфера Арсена Захаряна из «Динамо». Ожидается, что санкции в отношении российской экономики из-за ситуации на Украине заблокируют любые попытки 19-летнего юноши переехать в западный Лондон, что положит конец любой возможности активировать его пункт о выкупе в размере 12,6 млн фунтов стерлингов.

В Англии сообщили о срыве трансфера Захаряна в "Челси"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сегодня стало известно о том, что Арсен Захарян выведет свою команду на матч Кубка России против «Ростова» с капитанской повязкой. Встреча начнется в 21.00 по московскому времени.

Трансфер хавбека «Динамо» Захаряна в «Челси» оказался под угрозой срыва

Напомним, ранее стало известно, что лондонский «Челси» готов активировать опцию выкупа 19-летнего полузащитника сборной России и «Динамо». Его могут приобрести за €15 млн. Именно такая сумма стоит в графе «отступные» для европейских клубов в контракте игрока.

Действующее соглашение игрока со столичным клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне полузащитник провел шесть матчей за бело-голубых, в которых отличился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

Футбол,Арсен Захарян,СБОРНАЯ РОССИИ,Динамо,
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