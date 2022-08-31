В Англии сообщили о срыве трансфера Захаряна в "Челси"

Английское издание Evening Standard сообщает, что «Челси» столкнулся с проблемой при оплате трансфера Арсена Захаряна из «Динамо». Ожидается, что санкции в отношении российской экономики из-за ситуации на Украине заблокируют любые попытки 19-летнего юноши переехать в западный Лондон, что положит конец любой возможности активировать его пункт о выкупе в размере 12,6 млн фунтов стерлингов.

Сегодня стало известно о том, что Арсен Захарян выведет свою команду на матч Кубка России против «Ростова» с капитанской повязкой. Встреча начнется в 21.00 по московскому времени.

Напомним, ранее стало известно, что лондонский «Челси» готов активировать опцию выкупа 19-летнего полузащитника сборной России и «Динамо». Его могут приобрести за €15 млн. Именно такая сумма стоит в графе «отступные» для европейских клубов в контракте игрока.

Действующее соглашение игрока со столичным клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.