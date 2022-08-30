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56 минут назад

Стала известна стоимость покупки Россией прав на показ ЧМ-2022 в Катаре

Чемпионат.com

Российские каналы, получившие права на трансляции матчей ближайшего чемпионата мира, который пройдёт в Катаре в 2022 году, уже выплатили 75% стоимости контракта, сообщает РБК-Спорт.

Названа стоимость покупки Россией прав на показ ЧМ-2022 в Катаре
Фото: GETTYIMAGESGETTYIMAGES

По сведениям источника, ВГТРК, Первый канал и «Матч ТВ» купили у ФИФА права на показ чемпионата мира по футболу в Катаре за $ 39 млн. Телеканалы заплатят по $ 13 млн каждый за право показа матчей мундиаля.

Также сообщается, что ещё около $ 1 млн составило вознаграждение компании «Телеспорт», которая выступила агентом при оформлении сделки.

По условиям договора ВГТРК, Первый канал и «Матч ТВ» смогут показывать матчи не только чемпионата мира – 2022, но и ряд мировых первенств в различных возрастных категориях – как среди мужских, так и среди женских команд, а также соревнований под эгидой ФИФА по мини-футболу и пляжному футболу.

Напомним, старт чемпионата мира в Катаре намечен на 20 ноября этого года.

Футбол,Первый канал,
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