Руководство «Астон Виллы» может уволить Джеррарда

Стивен Джеррард в ближайшее время может быть уволен с поста главного тренера «Астон Виллы», сообщает Football Insider.

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По информации источника, руководство бирмингемцев недовольно стартом команды в новом сезоне АПЛ, в котором «Астон Вилла» потерпела три поражения в четырех стартовых матчах турнира и с 3 очками занимает 15 е место в турнирной таблице.

Одним из главных кандидатов в качестве замены Джеррарда является нынешний главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер.