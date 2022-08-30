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36 минут назад

Руководство «Астон Виллы» может уволить Джеррарда из-за плохих результатов — СМИ

Матч ТВиещё 1

Стивен Джеррард в ближайшее время может быть уволен с поста главного тренера «Астон Виллы», сообщает Football Insider.

Руководство «Астон Виллы» может уволить Джеррарда
Фото: Gettyimages.ruGettyimages.ru

По информации источника, руководство бирмингемцев недовольно стартом команды в новом сезоне АПЛ, в котором «Астон Вилла» потерпела три поражения в четырех стартовых матчах турнира и с 3 очками занимает 15 е место в турнирной таблице.

Одним из главных кандидатов в качестве замены Джеррарда является нынешний главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер.

Джеррард работает с «Астон Виллой» с 2021 года, до этого он возглавлял шотландский «Рейнджерс», который один раз привел к чемпионскому титулу.

Футбол,Стивен Джеррард,
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