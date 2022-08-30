Руководство «Астон Виллы» может уволить Джеррарда

Стивен Джеррард в ближайшее время может быть уволен с поста главного тренера «Астон Виллы», сообщает Football Insider.
По информации источника, руководство бирмингемцев недовольно стартом команды в новом сезоне АПЛ, в котором «Астон Вилла» потерпела три поражения в четырех стартовых матчах турнира и с 3 очками занимает 15 е место в турнирной таблице.
Одним из главных кандидатов в качестве замены Джеррарда является нынешний главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер.
Джеррард работает с «Астон Виллой» с 2021 года, до этого он возглавлял шотландский «Рейнджерс», который один раз привел к чемпионскому титулу.