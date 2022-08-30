Появились подробности переговоров по трансферу Кокорина в «Арис»

Стали известны подробности переговоров по трансферу российского футболиста Александра Кокорина из итальянской «Фиорентины» в кипрский «Арис». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, сделку по переходу Кокорина оформят не позднее 31 августа. Он перейдет в новый клуб на правах аренды или в качестве свободного агента, если добьется расторжения контракта с «Фиорентиной».

16 августа появилась информация, что футболист намерен получить от «фиалок» полную сумму компенсации за досрочный разрыв соглашения. Нападающий требовал 3,6 миллиона евро, однако клуб не был готов пойти на такие условия.