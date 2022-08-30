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2 часа назад

Стали известны подробности переговоров по трансферу Кокорина в «Арис»

Lenta.ru

Стали известны подробности переговоров по трансферу российского футболиста Александра Кокорина из итальянской «Фиорентины» в кипрский «Арис». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Появились подробности переговоров по трансферу Кокорина в «Арис»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации издания, сделку по переходу Кокорина оформят не позднее 31 августа. Он перейдет в новый клуб на правах аренды или в качестве свободного агента, если добьется расторжения контракта с «Фиорентиной».

16 августа появилась информация, что футболист намерен получить от «фиалок» полную сумму компенсации за досрочный разрыв соглашения. Нападающий требовал 3,6 миллиона евро, однако клуб не был готов пойти на такие условия.

Кокорин присоединился к «Фиорентине» в январе 2021-го. Контракт россиянина рассчитан до июня 2024 года. За итальянскую команду нападающий провел 11 матчей, не отметившись результативными действиями.

Футбол,Александр Кокорин,
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