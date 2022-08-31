«Аякс» отказался покупать Окампоса за 20 млн евро

Трансфер полузащитника Лукаса Окампоса из «Севильи» в «Аякс» находится под угрозой срыва.

Как пишет De Telegraaf, клубы договорились о переходе хавбека за 20 млн евро, однако затем руководство «Аякса» посчитало эту сумму слишком крупной, а также решило, что не стоит давать Окампосу столь крупную зарплату. В связи с этим «Аякс» отказался от сделки сегодня утром.

Источники в «Аяксе» сообщают, что игрок уже прилетел в Амстердам на медосмотр, но, узнав об изменениях в планах нидерландского клуба, вернулся в Севилью.

Эта ситуация стала ударом для тренера «Аякса» Алфреда Схройдера, который выступал против продажи Антони в «Манчестер Юнайтед» и был зол из-за решения клуба. Окампос мог бы стать качественной заменой для бразильца.

Затем появилась информация о том, что «Севилья» готова продать Окампоса дешевле, так как нуждается в этом трансфере, чтобы зарегистрировать Аднана Янузая, который переходит в клуб. В связи с этим испанцы предложили «Аяксу» подписать Окампоса за 15 млн евро.

В ближайшие часы станет ясно, одобрит ли совет директоров «Аякса» сделку на этих условиях.