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3 часа назад

«Рома» нашла замену Вейналдуму

Евро-футбол.Ру

Полузащитник пирейского «Олимпиакоса» Мэди Камара переезжает в итальянский чемпионат. По сообщениям Sky Sport Italia, в подписании 25-летнего гвинейского игрока заинтересована «Рома».

«Рома» нашла замену Вейналдуму
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Согласно данным источника, в ближайшее время африканец прибудет на Апеннины для прохождения медицинского осмотра и подписания трудового соглашения. Римский клуб оформит аренду Камара до конца сезона с правом последующего выкупа.

Гвинеец будет призван заменить в составе «волков» голландца Джорджиньо Вейналдума, выбывшего из строя на несколько месяцев.

В минувшем сезоне Мэди сыграл 45 матчей, в которых забил два гола и отдал два ассиста.

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