«Рома» нашла замену Вейналдуму

Полузащитник пирейского «Олимпиакоса» Мэди Камара переезжает в итальянский чемпионат. По сообщениям Sky Sport Italia, в подписании 25-летнего гвинейского игрока заинтересована «Рома».

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Согласно данным источника, в ближайшее время африканец прибудет на Апеннины для прохождения медицинского осмотра и подписания трудового соглашения. Римский клуб оформит аренду Камара до конца сезона с правом последующего выкупа.

Гвинеец будет призван заменить в составе «волков» голландца Джорджиньо Вейналдума, выбывшего из строя на несколько месяцев.