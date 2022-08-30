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1 час назад

Терюшков ответил Карпину: «За будущее России страшно, если у тренера сборной такая своеобразная позиция»

Sports.ru

Депутат Госдумы Роман Терюшков ответил Валерию Карпину.

"За будущее России страшно" - депутат Госдумы ответил Карпину
Фото: Sports.ruSports.ru

Он отреагировал на слова Карпина по поводу возможного перехода Арсена Захаряна в «Челси». Главный тренер сборной России не согласился с мнением члена наблюдательного совета «Химок», который расценил возможный переход футболиста «Динамо» в «Челси» как предательство.

«Валерий Карпин (главный тренер сборной по футболу России) считает, что футболисту Захаряну из «Динамо» необходимо уезжать в английскую Премьер-лигу (АПЛ) если только представится такая возможность. Потому что АПЛ это «солидный

Утверждения о спортивном суверенитете России и необходимости регулирования перехода членов национальной сборной в другие страны кажутся главному тренеру сборной России сомнительными. 

По цене мы с ним не сошлись и, видимо, уже никогда не сойдемся: у него в голове 15 млн евро за трансфер лучшего молодого игрока по версии РФС и «солидный» чемпионат, а у меня в голове 75 миллиардов долларов (совокупный объем военной и гуманитарной помощи), потраченных Великобританией на поддержание агрессии неонацистского режима Зеленского против России с сотнями жертв от этого оружия среди наших военных, мирного населения, считающих Россию Родиной.

Перечислю «солидность» вооружения от Лондона: подводные беспилотники и микродроны Black Hornet, артиллерийские установки M109 и AS-90, реактивные системы залпового огня M270 и переносные зенитные ракетные комплексы Starstreak

Воспитание, прочитанные книги, полученное образование, житейский опыт, а главное, любовь к Родине, сделали из Карпина, как он сам себя считает, адекватного человека. 

За будущее России становится страшно, если у главного тренера национальной сборной такая своеобразная позиция», – написал депутат в своем телеграм-канале.

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