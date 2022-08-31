Гендиректор ЦСКА рассказал о долге "Вест Хэма" за Влашича

"Обращение в CAS (Спортивный арбитражный суд - прим. ТАСС) необязательно, есть процедуры, которые необходимо пройти. Мне хочется верить, что до этого не дойдет, потому что это европейский футбол - такие же обязательства есть у российских клубов, в том числе и ЦСКА, перед европейскими клубами. Это может привести к коллапсу - не платят они, не платим и мы", - добавил генеральный директор ЦСКА.