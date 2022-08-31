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1 час назад

Гендиректор ЦСКА рассказал о долге "Вест Хэма" за футболиста Влашича

ТАССиещё 1

Английский "Вест Хэм" не заплатил московскому ЦСКА около €9 млн за трансфер хорватского футболиста Николы Влашича. Об этом в среду журналистам сообщил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

Гендиректор ЦСКА рассказал о долге "Вест Хэма" за Влашича
Фото: ТАССТАСС

Влашич перешел в "Вест Хэм" из ЦСКА в августе 2021 года. В нынешнее трансферное окно хорватский полузащитник на правах аренды перешел в итальянский "Торино".

"Вест Хэм", к сожалению, не выполняет свои обязательства, они должны достаточно большую сумму, около €9 млн, - рассказал Бабаев. - Будем ли по примеру "Локомотива" обращаться в ФИФА (Международную федерацию футбола - прим. ТАСС)? Конечно, все возможные способы задействуем. Надеемся найти компромиссный вариант. Пока, к сожалению, не удается этого сделать".

"Обращение в CAS (Спортивный арбитражный суд - прим. ТАСС) необязательно, есть процедуры, которые необходимо пройти. Мне хочется верить, что до этого не дойдет, потому что это европейский футбол - такие же обязательства есть у российских клубов, в том числе и ЦСКА, перед европейскими клубами. Это может привести к коллапсу - не платят они, не платим и мы", - добавил генеральный директор ЦСКА.

Бабаев подчеркнул, что у "Вест Хэма" есть разные способы выполнения финансовых обязательств.

"Они говорят, что ФИФА разрешила приостановить платежи и резервировать деньги на счетах своих национальных федераций, и они этим правом пользуются. Но ФИФА не говорит, что только так и не иначе - мы специально узнавали. Здесь даже не было попыток использовать другие возможности", - заключил он.

В июле генеральный директор "Локомотива" Владимир Леонченко сообщил, что итальянской "Аталанте" осталось выплатить клубу €5,8 млн за трансфер Алексея Миранчука. Спортивный директор железнодорожников Томас Цорн сообщил о начале разбирательств в ФИФА дела об остановке переводов за Миранчука.

Футбол,Томас Цорн,Никола Влашич,Владимир Леонченко,Роман Бабаев,Алексей Миранчук,
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