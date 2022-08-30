Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+31° в 
USD 60.37EUR 60.58
Войти в почту
1 час назад

«Нынешний «Локомотив» — это трагедия. Надо что-то менять» — Дмитрий Тарасов

Матч ТВиещё 4

Бывший полузащитник сборной России и «Локомотива» Дмитрий Тарасов назвал трагедией текущее положение дел у железнодорожников.

"Нынешний «Локомотив» – это трагедия": экс-игрок Сборной России Дмитрий Тарасов
Фото: Матч ТВМатч ТВ

После семи сыгранных туров «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице МИР РПЛ, набрав 9 очков. В последнем матче москвичи дома разгромили «Оренбург» со счетом 5:1.

— Когда я был в команде, много раз менялось руководство, поэтому, когда нет результата, как сейчас, нужно что то менять в клубе. Всю систему. Склоняюсь к тому, что нынешний «Локо» — это трагедия. Вопросы к руководству, надо что то менять, раз такой результат. Эта команда должна быть всегда в тройке, — приводит слова Тарасова «РБ Спорт».

Футбол,Дмитрий Тарасов,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители