"Нынешний «Локомотив» – это трагедия": экс-игрок Сборной России Дмитрий Тарасов

— Когда я был в команде, много раз менялось руководство, поэтому, когда нет результата, как сейчас, нужно что то менять в клубе. Всю систему. Склоняюсь к тому, что нынешний «Локо» — это трагедия. Вопросы к руководству, надо что то менять, раз такой результат. Эта команда должна быть всегда в тройке, — приводит слова Тарасова «РБ Спорт».