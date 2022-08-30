"Нынешний «Локомотив» – это трагедия": экс-игрок Сборной России Дмитрий Тарасов

Бывший полузащитник сборной России и «Локомотива» Дмитрий Тарасов назвал трагедией текущее положение дел у железнодорожников.
После семи сыгранных туров «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице МИР РПЛ, набрав 9 очков. В последнем матче москвичи дома разгромили «Оренбург» со счетом 5:1.
— Когда я был в команде, много раз менялось руководство, поэтому, когда нет результата, как сейчас, нужно что то менять в клубе. Всю систему. Склоняюсь к тому, что нынешний «Локо» — это трагедия. Вопросы к руководству, надо что то менять, раз такой результат. Эта команда должна быть всегда в тройке, — приводит слова Тарасова «РБ Спорт».