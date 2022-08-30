Футболиста Погба обвинили в наложении проклятия на Мбаппе

«Килиан, теперь ты понял? Я не желаю тебе ничего плохого, мои слова только тебе на пользу, ведь это правда, и у меня есть доказательства, шаман известен! Сожалею о своем брате, погрязшем в колдовстве. Это ужасно – иметь рядом с собой лицемера и предателя!» – заявил Матиа Погба.