Футболиста Погба обвинили в наложении проклятия на Мбаппе

Старший брат полузащитника Поля Погба Матиа обвинил его в наложении проклятия через шамана на нападающего Килиана Мбаппе. Об этом пишет Телеграм-канал Baza.
Матиа Погба опубликовал в соцсетях обращение к своему знаменитому брату, назвав его трусом, предателем и лицемером. По его сведениям, из чувства зависти футболист с помощью колдуна наложил проклятие на партнера по сборной Килиана Мбаппе.
В ходе скандала выяснилось, что Матиа начал шантажировать брата, обещая опубликовать нелицеприятную информацию после отказа Поля платить за оказанные услуги по «охране». Как оказалось, весной Матиа вместе с друзьями детства Поля вымогал у брата 13 млн евро за то, что те его охраняли. Якобы, став профессиональным футболистом Поль перестал помогать друзьям. За отказ платить, Матиа пригрозил рассказать про шамана.
«Килиан, теперь ты понял? Я не желаю тебе ничего плохого, мои слова только тебе на пользу, ведь это правда, и у меня есть доказательства, шаман известен! Сожалею о своем брате, погрязшем в колдовстве. Это ужасно – иметь рядом с собой лицемера и предателя!» – заявил Матиа Погба.
В свою очередь, представители Мбаппе заявили, что нападающий обеспокоен возможной порчей со стороны Погба. Окружение футболиста следит за развитием ситуации и может принять меры, если история с порчей подтвердится.