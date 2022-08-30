Мбаппе заподозрили в отношениях с трансгендером

В социальных сетях распространилась информация о том, что французский футболист Килиан Мбаппе состоит в отношениях с трансгендерной моделью Инес Рау. Об этом во вторник, 30 августа, сообщает газета Corriere dello Sport.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что пара появилась вместе на Каннском фестивале, их также заметили во время совместного отдыха на яхте. После этого фотографии влюбленных появились в соцсетях.

Рау пять лет назад стала первой трансгендерной моделью, фотографии которой опубликовали на обложке журнала Playboy, передает РИА Новости.

25 августа стало известно о свадьбе Павла Прилучного и его коллеги, актрисы Зепюр Брутян. Торжество прошло в Армении, о нем первой сообщила жена Стаса Михайлова Инна. Знаменитости познакомились в 2020 году на съемках телесериала «В клетке».

До этого Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально заключили брак. Свадьба была оформлена в светлых оттенках.