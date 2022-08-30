Мбаппе заподозрили в отношениях с трансгендером

В социальных сетях распространилась информация о том, что французский футболист Килиан Мбаппе состоит в отношениях с трансгендерной моделью Инес Рау. Об этом во вторник, 30 августа, сообщает газета Corriere dello Sport.
Отмечается, что пара появилась вместе на Каннском фестивале, их также заметили во время совместного отдыха на яхте. После этого фотографии влюбленных появились в соцсетях.
Рау пять лет назад стала первой трансгендерной моделью, фотографии которой опубликовали на обложке журнала Playboy, передает РИА Новости.
25 августа стало известно о свадьбе Павла Прилучного и его коллеги, актрисы Зепюр Брутян. Торжество прошло в Армении, о нем первой сообщила жена Стаса Михайлова Инна. Знаменитости познакомились в 2020 году на съемках телесериала «В клетке».
До этого Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально заключили брак. Свадьба была оформлена в светлых оттенках.
Гости пришли в белых костюмах, а декорации и цветочные композиции были оформлены в соответствии с идеей звездной пары. На свадебную церемонию были приглашены актер Мэтт Дэймон, режиссер Кевин Смит и актер Джейсон Мьюз.