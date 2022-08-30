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1 час назад

«Манчестер Юнайтед» приобрел одного из самых дорогих игроков в истории

Илья Родин

Британский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» договорился с ФК «Аякс» о переходе бразильского крайнего крайнего нападающего Антони. Сумма трансфера составляет €100 млн. Об этом пишет РБК.

«Манчестер Юнайтед» приобрел одного из самых дорогих игроков в истории
Фото: © Goal.com© Goal.com

Отмечается, что Антони Матеус дус Сантус, известный в футбольных кругах как «Антони», родился в 2000 году в Сан-Паулу. В составе сборной Бразилии завоевал золотую медаль на Летних Олимпийских играх-2020. В составе «Аякса» он забил свыше 30 голов в 134 матчах.

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В настоящее время форвард готовится к переезду в Великобританию. Ему следует пройти медосмотр, подписать необходимые документы и получить разрешение на работу в Соединенном Королевстве.

По данным издания, он станет одним из самых дорогих игроков, приобретенных клубом. Выше «красные дьяволы» заплатили только за Поля Погба, за его трансфер им пришлось выложить €105 млн.

Ранее клуб договорился о переходе с полузащитником Каземиро. Его трансфер позволил британцам сохранить Криштиану Роналду.

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