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2 часа назад

Стало известно избиении Роналду своего одноклубника

Елена Прошина

Бывший игрок футбольного клуба «Ювентус» и спортивный журналист Массимо Мауро рассказал, что однажды Криштиану Роналду поднял руку на своего партнера по команде. Об этом сообщает «Газета.ру».

Стало известно избиении Роналду своего одноклубника
Фото: ReutersReuters

«Не сравнивайте его с Марадоной. Он пользовался популярностью среди всех своих товарищей по команде, в то время как Роналду громил раздевалку. Однажды Криштиану Роналду поднял руку на партнера в раздевалке “Ювентуса”, Федерико Кьеза должен набраться смелости и сказать об этом. По этой причине Пирло не выпустил Роналду на поле в своем последнем матче во главе “Юве”», – заявил Мауро.

Роналду выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год и дважды становился чемпионом Италии в его составе. После португалец присоединился к «Манчестер Юнайтед», но ранее заявил, что может покинуть команду в это трансферное окно из-за сомнения в результативности клуба.

Ранее бывший президент «Ювентус» заявил, что Роналду исчерпал себя в европейском футболе.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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