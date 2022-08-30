Стало известно избиении Роналду своего одноклубника

«Не сравнивайте его с Марадоной. Он пользовался популярностью среди всех своих товарищей по команде, в то время как Роналду громил раздевалку. Однажды Криштиану Роналду поднял руку на партнера в раздевалке “Ювентуса”, Федерико Кьеза должен набраться смелости и сказать об этом. По этой причине Пирло не выпустил Роналду на поле в своем последнем матче во главе “Юве”», – заявил Мауро.