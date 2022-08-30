Стало известно избиении Роналду своего одноклубника

Бывший игрок футбольного клуба «Ювентус» и спортивный журналист Массимо Мауро рассказал, что однажды Криштиану Роналду поднял руку на своего партнера по команде. Об этом сообщает «Газета.ру».
«Не сравнивайте его с Марадоной. Он пользовался популярностью среди всех своих товарищей по команде, в то время как Роналду громил раздевалку. Однажды Криштиану Роналду поднял руку на партнера в раздевалке “Ювентуса”, Федерико Кьеза должен набраться смелости и сказать об этом. По этой причине Пирло не выпустил Роналду на поле в своем последнем матче во главе “Юве”», – заявил Мауро.
Роналду выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год и дважды становился чемпионом Италии в его составе. После португалец присоединился к «Манчестер Юнайтед», но ранее заявил, что может покинуть команду в это трансферное окно из-за сомнения в результативности клуба.
Ранее бывший президент «Ювентус» заявил, что Роналду исчерпал себя в европейском футболе.