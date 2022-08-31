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47 минут назад

Кокорин предложен ещё двум клубам

Евро-футбол.Ру

У нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина появились новые варианты продолжения карьеры.

Кокорин предложен ещё двум клубам
Фото: ТАССТАСС

По информации «Евро-футбола», российский форвард через посредников был предложен «Панатинаикосу» из чемпионата Греции, а также АПОЭЛу из Кипра. Оба клуба рассматривают возможность аренды Кокорина. При этом основным претендентом на Александра остается «Аполлон». Клуб ведет активные переговоры с представителями игрока и «Фиорентиной», но некоторые пункты контракта еще не согласованы.

Действующее соглашение Кокорина с «Фиорентиной» рассчитано до лета 2024 года. Стоимость 31-летнего форварда оценивается порталом Transfermarkt в 800 тысяч евро.

Футбол,Александр Кокорин,
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