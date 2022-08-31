Кокорин предложен ещё двум клубам

По информации «Евро-футбола», российский форвард через посредников был предложен «Панатинаикосу» из чемпионата Греции, а также АПОЭЛу из Кипра. Оба клуба рассматривают возможность аренды Кокорина. При этом основным претендентом на Александра остается «Аполлон». Клуб ведет активные переговоры с представителями игрока и «Фиорентиной», но некоторые пункты контракта еще не согласованы.