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2 часа назад

В «Манчестер Юнайтед» нашли способ удержать Роналду

Евро-футбол.Ру

«Манчестер Юнайтед» провернул ряд дорогостоящих сделок, что, по мнению руководства, должно убедить Криштиану Роналду остаться.

В «Манчестер Юнайтед» нашли способ удержать Роналду
Фото: EPAEPA

За последнее время ряды «красных дьяволов» пополнили полузащитник Каземиро и вингер Антони, за трансферы которых было заплачено более 160 млн евро в сумме. По данным журналиста Нила Кастиса, дорогостоящие подписания должны убедить 37-летнего португальца в амбициозности клуба – именно на такой эффект рассчитывают боссы «Манчестер Юнайтед».

Агент Криштиану Роналду долгое время пытался найти звёздному нападающему новый клуб, но попытки договориться с кем-либо пока не увенчались успехом.

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