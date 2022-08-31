В «Манчестер Юнайтед» нашли способ удержать Роналду

За последнее время ряды «красных дьяволов» пополнили полузащитник Каземиро и вингер Антони, за трансферы которых было заплачено более 160 млн евро в сумме. По данным журналиста Нила Кастиса, дорогостоящие подписания должны убедить 37-летнего португальца в амбициозности клуба – именно на такой эффект рассчитывают боссы «Манчестер Юнайтед».