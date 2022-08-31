Газзаев: Захарян продолжит российскую династию в «Челси»

«То, что Захарян будет представлять в Англии честь российского футбола, — уже большое достижение. «Челси» — один из лучших клубов Европы на данный момент. Сделал его таким Роман Абрамович. Арсен, если перейдет в «Челси», продолжит российскую династию в этом клубе», — приводит слова специалиста Sport24.