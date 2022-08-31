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1 час назад

Экс-тренер ЦСКА Газзаев заявил, что Захарян продолжит российскую династию в "Челси"

Газета.Ruиещё 1

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал возможный переход полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси».

Газзаев: Захарян продолжит российскую династию в «Челси»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«То, что Захарян будет представлять в Англии честь российского футбола, — уже большое достижение. «Челси» — один из лучших клубов Европы на данный момент. Сделал его таким Роман Абрамович. Арсен, если перейдет в «Челси», продолжит российскую династию в этом клубе», — приводит слова специалиста Sport24.

Напомним, что «Челси» готов активировать опцию выкупа 19-летнего полузащитника сборной России. Его могут приобрести за €15 млн. Именно такая сумма стоит в графе «отступные» для европейских клубов в контракте игрока.

Действующее соглашение игрока со столичным клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне полузащитник провел шесть матчей за бело-голубых, в которых отличился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

Ранее «Чемпионат.com» сообщал, что экс-владелец синих Роман Абрамович не связан с возможным переходом Арсена Захаряна.

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