Газзаев: Захарян продолжит российскую династию в «Челси»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал возможный переход полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси».
«То, что Захарян будет представлять в Англии честь российского футбола, — уже большое достижение. «Челси» — один из лучших клубов Европы на данный момент. Сделал его таким Роман Абрамович. Арсен, если перейдет в «Челси», продолжит российскую династию в этом клубе», — приводит слова специалиста Sport24.
Напомним, что «Челси» готов активировать опцию выкупа 19-летнего полузащитника сборной России. Его могут приобрести за €15 млн. Именно такая сумма стоит в графе «отступные» для европейских клубов в контракте игрока.
Действующее соглашение игрока со столичным клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.
В текущем сезоне полузащитник провел шесть матчей за бело-голубых, в которых отличился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.
Ранее «Чемпионат.com» сообщал, что экс-владелец синих Роман Абрамович не связан с возможным переходом Арсена Захаряна.