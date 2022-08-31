Игрока "Манчестер Юнайтед" могут позвать в сборную России

«Сборная России для игроков не старше 15 лет образовалась в ноябре прошлого года, провела несколько селекционных сборов, но пока не участвовала в официальных матчах, так как в этом возрасте они не проводятся.



Текущая ситуация существенно осложняет вызов футболистов из других стран, но РФС продолжает отслеживать молодых игроков и, конечно, будет вызывать их в сборные команды, если их уровень будет соответствовать требованиям», – сообщили «Чемпионат.com» в РФС.