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1 час назад

В РФС рассказали, когда игрок "Манчестер Юнайтед" Ибрагимов получит вызов в сборную России

Газета.Ruиещё 3

Российский футбольный союз (РФС) объяснил, почему игрок юношеской команды «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов пока ни разу не вызывался в сборную России.

Игрока "Манчестер Юнайтед" могут позвать в сборную России
Фото: Газета.руГазета.ру

«Сборная России для игроков не старше 15 лет образовалась в ноябре прошлого года, провела несколько селекционных сборов, но пока не участвовала в официальных матчах, так как в этом возрасте они не проводятся.

Текущая ситуация существенно осложняет вызов футболистов из других стран, но РФС продолжает отслеживать молодых игроков и, конечно, будет вызывать их в сборные команды, если их уровень будет соответствовать требованиям», – сообщили «Чемпионат.com» в РФС.

30 августа было объявлено, что 15-летний уроженец Дагестана Ибрагимов продлил контракт с «МЮ» и будет выступать за команды из системы английского клуба до 17 лет, когда получит право подписать профессиональный контракт.

В августе Ибрагимов получил вызов в юношескую сборную Англии.

Ранее стало известно, что игроки «Манчестер Юнайтед» выступают за то, чтобы португальский нападающий Криштиану Роналду покинул состав клуба. Из-за Роналду в команде регулярно происходят случаи несогласия между футболистами, а также конфликты, поэтому многие игроки были бы рады, если бы форвард нашел себе новый клуб.

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