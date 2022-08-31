Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+23° в 
USD 60.37EUR 60.58
Войти в почту
1 час назад

Одноклубники Криштиану Роналду выступают за уход футболиста из команды

Чемпионат.com

Партнёры по команде 37-летнего форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду заявили, что хотят, чтобы футболист покинул клуб.

Одноклубники Роналду выступают за его уход из команды
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным ESPN, новость о желании самого Роналду покинуть стан «красных дьяволов» была встречена радостью со стороны ряда его одноклубников, причём знаменитый нападающий, как полагают, является источником разногласий в команде.

По сведениям источников, ранее от португальца во второй раз отказался главный тренер «Челси» Томас Тухель, после того как Жорже Мендеш снова пытался пристроить своего подопечного в лондонский клуб. Также этим летом от услуг футболиста отказались «Бавария» и мадридский «Атлетико». Главный тренер макунианцев Эрик тен Хаг готов расстаться с португальцем.

В нынешнем сезоне АПЛ Криштиану сыграл четыре матча, в которых не отметился результативными действиями.

Футбол,Томас Тухель,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители