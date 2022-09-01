Тен Хаг: Роналду счастлив остаться в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что нападающий Криштиану Роналду сам хотел остаться в команде и рад тому, что продолжит выступать за английский клуб.
«Мы с ним на одной волне. Он рад остаться, а иначе его бы не было в команде. Мы с самого начала говорили, что планируем будущее с Роналду, что мы им довольны и хотим все вместе добиться успеха в сезоне», — передает слова Тен Хага Sky Sports.
Накануне бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд заявил, что Роналду недоволен своим положением в команде.
В этом сезоне Роналду лишь один матч провел полностью, а трижды выходил на замену. В СМИ уже продолжительное время появляется информация, что португалец хочет покинуть «Манчестер Юнайтед».
Роналду вернулся в «МЮ» в начале осени 2021 года. 37-летний форвард не раз заявлял, что приоритетными для него являются титулы, но в сегодняшней ситуации у него есть сомнения в том, что клуб готов к их завоеванию.
Ранее британский журналист Goal Низар Кинселла, специализирующийся на лондонском «Челси», поделился мнением о возможном переходе полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в английский клуб.