Тен Хаг: Роналду счастлив остаться в «Манчестер Юнайтед»

«Мы с ним на одной волне. Он рад остаться, а иначе его бы не было в команде. Мы с самого начала говорили, что планируем будущее с Роналду, что мы им довольны и хотим все вместе добиться успеха в сезоне», — передает слова Тен Хага Sky Sports.