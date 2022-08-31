Фанат «Эвертона» бросил ребёнка, чтобы обнять нападающего

После матча 5-го тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Лидс Юнайтед» — «Эвертон» произошёл необычный инцидент. Встреча завершилась ничьей со счётом 1:1. После игры нападающий «Эвертона» Энтони Гордон снял футболку и направился к болельщикам команды. Футболку игрока получил один из фанатов «Эвертона», который бросил на землю ребёнка, которого держал на руках, чтобы обнять Гордона.

Фото: Чемпионат.ком Чемпионат.ком

Неизвестно, является мальчик его ребёнком или нет. Позже стюарды подобрали ребёнка и вернули его мужчине.