"Стыдно" - защитник "Крыльев Советов"

«В кубковой игре сыграли резервные игроки — для них это хорошо. Стыдно, что мы не выиграли у «Спартака». Возможно, могли сделать 1:1. Счёт 0:1 не в нашу пользу — не по заслугам», — сказал Бейл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.