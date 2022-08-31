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52 минуты назад

Защитник «Крыльев» Бейл: стыдно, что не выиграли у «Спартака»

Чемпионат.comиещё 4

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл прокомментировал поражение своей команды в матче Кубка России со «Спартаком». Самарцы проиграли со счётом 0:1.

"Стыдно" - защитник "Крыльев Советов"
Фото: РПЛРПЛ

«В кубковой игре сыграли резервные игроки — для них это хорошо. Стыдно, что мы не выиграли у «Спартака». Возможно, могли сделать 1:1. Счёт 0:1 не в нашу пользу — не по заслугам», — сказал Бейл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Вчера, 30 августа, в рамках группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу состоялась встреча «Спартака» и самарских «Крыльев Советов». Матч прошёл на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершился победой красно-белых со счётом 1:0.

Также в группу B попали «Зенит» и воронежский «Факел» — они проведут свой матч сегодня, 31 августа. Игра состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и начнётся в 19:00 мск.

Футбол,Илья Никульников,Крылья Советов,Зенит,Спартак,
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