Дочь Родмана будет получать рекордную зарплату в «Вашингтон Спирит»

Родман заключила с клубом новый четырёхлетний контракт с зарплатой в $1,1 млн. По условиям соглашения футболистка может продлить сотрудничество с «Вашингтон Спирит» ещё на один сезон. Тринити будет зарабатывать $281 тыс. в год, что превышает зарплату звёзд женской сборной США Алекс Морган и Меган Рапино, которые получают $250 тыс.