Блогеры разрывают Кубок России: "Амкал" выбил еще одну команду профессионалов

«Амкал» вышел в 1/64 финала Фонбет Кубка России.

Клуб Медиалиги на выезде обыграл «Тверь» (1:0) в 1/128 финала Фонбет Кубка России.

Выступающий в Медиалиге «Амкал» в этом сезоне впервые играет в Кубке страны. На стадии 1/256 финала любительская команда обыграла «Зоркий» из Второй лиги (1:1, 8:7 по пенальти).

В этом розыгрыше турнира принимал участие еще один клуб из Медиалиги – 2Drots. Он вылетел на стадии 1/128 финала, проиграв «Текстильщику» (1:1, по пенальти – 3:5).