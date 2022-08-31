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1 час назад

«Амкал» вышел в 1/64 финала Фонбет Кубка России, обыграв «Тверь» (1:0). Клуб Медиалиги победил 2-ю профессиональную команду

Sports.ru

«Амкал» вышел в 1/64 финала Фонбет Кубка России.

Блогеры разрывают Кубок России: "Амкал" выбил еще одну команду профессионалов
Фото: Sports.ruSports.ru

Клуб Медиалиги на выезде обыграл «Тверь» (1:0) в 1/128 финала Фонбет Кубка России.

Выступающий в Медиалиге «Амкал» в этом сезоне впервые играет в Кубке страны. На стадии 1/256 финала любительская команда обыграла «Зоркий» из Второй лиги (1:1, 8:7 по пенальти).

В этом розыгрыше турнира принимал участие еще один клуб из Медиалиги – 2Drots. Он вылетел на стадии 1/128 финала, проиграв «Текстильщику» (1:1, по пенальти – 3:5).

Турнир в этом сезоне разыгрывается в новом формате – с использованием системы Double elimination.

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