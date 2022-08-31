Главный тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал о будущем Роналду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что нападающий Криштиану Роналду останется в клубе.

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«Будущее Роналду ясно. Нам нужны сильные игроки. У нас должно быть много таких футболистов, чтобы наша команда могла стабильно хорошо играть в каждом матче. Нынешний состав будет работать как минимум до января», — цитирует тен Хага издание Manchester Evening News.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что игроки «МЮ» хотят, чтобы Роналду покинул состав команды. Из-за португальца якобы регулярно происходят случаи несогласия между футболистами, а также конфликты, поэтому многие игроки были бы рады, если бы форвард нашел себе новый клуб.

В этом сезоне Роналду лишь один матч провел полностью, а трижды выходил на замену. В СМИ уже продолжительное время появляется информация, что португалец может покинуть «Манчестер Юнайтед».

Роналду вернулся в «МЮ» в начале осени 2021 года. Португалец в сезоне-2021/22 провел в составе «МЮ» 39 матчей, забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи. 37-летний форвард не раз заявлял, что приоритетными для него являются титулы, но в сегодняшней ситуации у него есть сомнения в том, что клуб готов к их завоеванию.

Ранее «Манчестер Юнайтед» сократил зарплату нападающего Криштиану Роналду на 25 процентов.