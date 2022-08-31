Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+29° в 
USD 60.24EUR 60.21
Войти в почту
29 минут назад

Сын Черчесова получил двухматчевую дисквалификацию за агрессивное поведение

Газета.Ruиещё 1

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что голкипер молодежной команды подмосковного футбольного клуба «Химки» Станислав Черчесов, сын бывшего главного тренера сборной России, дисквалифицирован на два матча Второй лиги за агрессивное поведение.

Сына Черчесова дисквалифицировали на 2 матча за агрессивное поведение
Фото: соцсетисоцсети

«Черчесов Станислав Станиславович приезжал на заседание, извинился за свое поведение и перед футболистом, которого он толкнул. Извинения были приняты, нарушение установлено. За агрессивное поведение - дисквалификация на две игры Второй лиги», — цитирует Григорьянца РИА «Новости».

Черчесова-младший начинал карьеру в Австрии. На взрослом уровне он поиграл за «Черноморец» и «Олимп-Долгопрудный». С лета 2022 года голкипер защищает цвета «Химок-м».

Станислав Черчесов-старший в конце декабря 2021 года возглавил венгерский «Ференцварош». В прошлом сезоне он привел команду к победе в чемпионате и Кубке страны. Это позволило венгерской команде участвовать в розыгрыше Лиги чемпионов в сезоне 2022/23.

Футбол,Артур Григорьянц,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители