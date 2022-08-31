Сына Черчесова дисквалифицировали на 2 матча за агрессивное поведение

«Черчесов Станислав Станиславович приезжал на заседание, извинился за свое поведение и перед футболистом, которого он толкнул. Извинения были приняты, нарушение установлено. За агрессивное поведение - дисквалификация на две игры Второй лиги», — цитирует Григорьянца РИА «Новости».