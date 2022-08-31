Сына Черчесова дисквалифицировали на 2 матча за агрессивное поведение

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что голкипер молодежной команды подмосковного футбольного клуба «Химки» Станислав Черчесов, сын бывшего главного тренера сборной России, дисквалифицирован на два матча Второй лиги за агрессивное поведение.
«Черчесов Станислав Станиславович приезжал на заседание, извинился за свое поведение и перед футболистом, которого он толкнул. Извинения были приняты, нарушение установлено. За агрессивное поведение - дисквалификация на две игры Второй лиги», — цитирует Григорьянца РИА «Новости».
Черчесова-младший начинал карьеру в Австрии. На взрослом уровне он поиграл за «Черноморец» и «Олимп-Долгопрудный». С лета 2022 года голкипер защищает цвета «Химок-м».
Станислав Черчесов-старший в конце декабря 2021 года возглавил венгерский «Ференцварош». В прошлом сезоне он привел команду к победе в чемпионате и Кубке страны. Это позволило венгерской команде участвовать в розыгрыше Лиги чемпионов в сезоне 2022/23.