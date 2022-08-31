Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+27° в 
USD 60.24EUR 60.21
Войти в почту
36 минут назад

Криштиану Роналду поделился секретами своих тренировок

Слово и Дело

Криштиану Роналду, экс-форвард Мадридского ФК «Реал» и обладатель пяти «Золотых мячей», рассказал, как он тренируется и восстанавливается после игр, чтобы находиться в идеальной форме в возрасте 37 лет.

Криштиану Роналду поделился секретами своих тренировок
Фото: ReutersReuters

Спортсмен следит за тем, что ест и пьет – в его ежедневном рационе много овощей, фруктов, диетического мяса или свежей рыбы, сообщает портал NEWS.ru.

Тен Хаг заявил, что Роналду останется в "Манчестер Юнайтед"

Спит футболист тоже по специальной системе: четыре с половиной или шесть часов ночью, а еще три или полтора — досыпает днем.После футбольных матчей спортсмен предпочитает восстанавливаться при помощи контрастных ванн – сначалагорячей, потом холодной.

Помимо тренировок с мячом на поле форвард «Манчестер Юнайтед» пять раз в день делает комплекс физических упражнений из прыжков, отжиманий и подтягиваний.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители