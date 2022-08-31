Криштиану Роналду поделился секретами своих тренировок

Криштиану Роналду, экс-форвард Мадридского ФК «Реал» и обладатель пяти «Золотых мячей», рассказал, как он тренируется и восстанавливается после игр, чтобы находиться в идеальной форме в возрасте 37 лет.

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Спортсмен следит за тем, что ест и пьет – в его ежедневном рационе много овощей, фруктов, диетического мяса или свежей рыбы, сообщает портал NEWS.ru.

Спит футболист тоже по специальной системе: четыре с половиной или шесть часов ночью, а еще три или полтора — досыпает днем.После футбольных матчей спортсмен предпочитает восстанавливаться при помощи контрастных ванн – сначалагорячей, потом холодной.