Кокорин перешел в кипрский клуб

В январе 2021 года Кокорин перешёл из московского клуба «Спартак» в итальянскую «Фиорентину». Контракт с россиянином был заключён до 2024 года. За прошлый сезон Кокорин провёл шесть матчей в чемпионате Италии, но ни разу не вышел в стартовом составе. Кроме того, он не попал в состав клуба для участия в предсезонных сборах в Австрии и Испании, а также не был включён в заявку команды на сезон Серии А.