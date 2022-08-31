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1 час назад

Кокорин перешел в кипрский клуб

Елена Прошина

Российский нападающий Александр Кокорин перешел из итальянского футбольного клуба «Фиорентина» в кипрский «Арис». Об это сообщает РИА «Новости. Спорт».

Кокорин перешел в кипрский клуб
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Играть за кипрский клуб 31-летний Кокорин будет на правах аренды. Подробности соглашения пока не уточняются.

В январе 2021 года Кокорин перешёл из московского клуба «Спартак» в итальянскую «Фиорентину». Контракт с россиянином был заключён до 2024 года. За прошлый сезон Кокорин провёл шесть матчей в чемпионате Италии, но ни разу не вышел в стартовом составе. Кроме того, он не попал в состав клуба для участия в предсезонных сборах в Австрии и Испании, а также не был включён в заявку команды на сезон Серии А.

Ранее кипрский футбольный клуб «Аполлон» опроверг слухи о заинтересованности в найме Кокорина.

Футбол,Александр Кокорин,Спартак,
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