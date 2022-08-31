ЦСКА обыграл «Торпедо» в Кубке России

ЦСКА на выезде обыграл «Торпедо» в матче первого тура группового этапа Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Московское дерби прошло в среду, 31 августа, и завершилось со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Никита Ермаков и Адольфо Гайч.

ЦСКА набрал три очка и делит с «Уралом» первое место в группе D. «Торпедо», как и «Сочи», не имеет очков в активе.