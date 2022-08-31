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54 минуты назад

ЦСКА обыграл «Торпедо» в Кубке России

Lenta.ru

ЦСКА на выезде обыграл «Торпедо» в матче первого тура группового этапа Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

ЦСКА обыграл «Торпедо» в Кубке России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Московское дерби прошло в среду, 31 августа, и завершилось со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Никита Ермаков и Адольфо Гайч.

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ЦСКА набрал три очка и делит с «Уралом» первое место в группе D. «Торпедо», как и «Сочи», не имеет очков в активе.

ЦСКА в следующем туре Кубка России 14 сентября дома примет «Урал». «Торпедо» в тот же день на выезде сыграет с «Сочи».

Футбол,Адольфо Гайч,Торпедо,
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