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1 час назад

«Зенит» уверенно обыграл «Факел» в матче Кубка России

Чемпионат.comиещё 1

Сегодня, 31 августа, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге местный «Зенит» сыграл с «Факелом» в рамках 1-го тура Пути РПЛ Группы B Фонбет Кубка России. «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча. Встреча закончилась уверенной победой домашней команды со счётом 2:0.

«Зенит» уверенно обыграл «Факел» в матче Кубка России
Фото: ФК "Зенит"ФК "Зенит"

На 23-й минуте счёт в матче открыл Матео Кассьерра: Бакаеву дали подготовить удар с левой от радиуса штрафной — мяч рикошетом от ноги Кассьерры залетел в сетку ворот! На 33-й минуте Кассьерра оформил дубль и принёс своей команде победу.

Обслуживала матч «Зенит» — «Факел» судейская бригада во главе с Алексеем Амелиным из Тулы. Помогали ему Владимир Миневич (Смоленск) и Хамид Талаев (Грозный). Резервный арбитр: Иван Абросимов (Санкт-Петербург). Матч проходил без использования системы VAR из-за «плотного календаря внутренних соревнований, который не даёт возможности разнести матчи на несколько дней». Cистема будет или была задействована на четырёх других матчах Фонбет Кубка России.

Футбол,Алексей Амелин,Фонбет,Зенит,
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