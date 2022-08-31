«Зенит» уверенно обыграл «Факел» в матче Кубка России

Сегодня, 31 августа, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге местный «Зенит» сыграл с «Факелом» в рамках 1-го тура Пути РПЛ Группы B Фонбет Кубка России. «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча. Встреча закончилась уверенной победой домашней команды со счётом 2:0.

Фото: ФК "Зенит" ФК "Зенит"

На 23-й минуте счёт в матче открыл Матео Кассьерра: Бакаеву дали подготовить удар с левой от радиуса штрафной — мяч рикошетом от ноги Кассьерры залетел в сетку ворот! На 33-й минуте Кассьерра оформил дубль и принёс своей команде победу.