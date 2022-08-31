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37 минут назад

«Уфа» готовится сняться с розыгрыша чемпионата России

Свободная пресса

«Уфа» близка к тому, чтобы сняться с текущего розыгрыша чемпионата России среди команд Первой лиги. У клуба из столицы Башкирии возникли серьёзные финансовые проблемы, которые не позволяют продолжить выступление на профессиональном уровне, сообщает Sport24.

«Уфа» готовится сняться с розыгрыша чемпионата России
Фото: ФК "Уфа"ФК "Уфа"

Как утверждает источник, основной спонсор «Уфы» - правительство Республики Башкортостан так и не смогло дать клубу финансовых гарантий.

Издание отмечает, что для того, чтобы добраться до Ярославля на выездной матч против «Шинника» руководству «Уфы» пришлось занимать деньги у волейбольного клуба «Урал». А зарплаты футболистам не выплачиваются с начала лета.

Футбол,ФК "Урал",
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