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1 час назад

«Челси» отдаст «Барсе» 7,5 млн евро и Алонсо за Обамеянга. Клубы почти договорились

Sports.ru

«Челси» очень близок к договоренности с «Барселоной» о переходе Пьера-Эмерика Обамеянга.

Обамеянг близок к переходу в «Челси»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Лондонский клуб предложил 7,5 млн евро и защитника Маркоса Алонсо за Обамеянга. Теперь переговоры близки к успешному завершению, пишет The Athletic.

«Челси» предложит форварду контракт по схеме «2+1». Активация опции продления будет зависеть от процента проведенных Обамеянгом матчей во втором сезоне в клубе.

Обамеянг пока находится в Барселоне, так как переговоры между клубами еще не завершены.

Форвард перешел в «Барсу» прошлой зимой. В Ла Лиге он провел 17 матчей и забил 11 голов. Полную статистику 33-летнего нападающего можно изучить здесь.

Футбол,Маркос Алонсо,
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