Обамеянг близок к переходу в «Челси»

«Челси» очень близок к договоренности с «Барселоной» о переходе Пьера-Эмерика Обамеянга.

Лондонский клуб предложил 7,5 млн евро и защитника Маркоса Алонсо за Обамеянга. Теперь переговоры близки к успешному завершению, пишет The Athletic.

«Челси» предложит форварду контракт по схеме «2+1». Активация опции продления будет зависеть от процента проведенных Обамеянгом матчей во втором сезоне в клубе.

Обамеянг пока находится в Барселоне, так как переговоры между клубами еще не завершены.