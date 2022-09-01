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2 часа назад

«Динамо» поборется с «Зенитом» за молодого игрока «Сочи»

Евро-футбол.Ру

Полузащитник «Сочи» Александр Коваленко, в настоящий момент выступающий за «Крылья Советов» на правах аренды, может продолжить карьеру в «Динамо», сообщает «РБ Спорт».

«Динамо» поборется с «Зенитом» за молодого игрока «Сочи»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника, руководство «бело-голубых» уже обсудило с агентом футболиста его возможный переход.

Ранее сообщалось, что интерес к Коваленко проявляет «Зенит», однако позже генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев опроверг эту информацию.

В текущем сезоне 19-летний футболист провёл в составе самарской команды семь матчей, забив в них один гол и отдав две результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной России в 500 тысяч евро.

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