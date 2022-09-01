«Я был шокирован»: экс-тренер «Спартака» об уходе Федуна

Бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско в разговоре с «СЭ» рассказал о том, как воспринял уход Леонида Федуна из клуба.
«Я был очень удивлен уходу Федуна из «Спартака», даже немного шокирован. Знаю, что клуб значил невероятно много для Леонида Арнольдовича. Он всегда любил «Спартак» и отдавал всего себя команде.
За все то время, что мне посчастливилось пробыть в клубе, мы хорошо сработались. Каждый новый день Леонид Арнольдович и Зарема Салихова верили в меня, доверяли мне», — цитирует Тедеско «Спорт-Экспресс».
Компания «Лукойл» выкупила 100% акций красно-белых, а Леонид Федун покинул пост президента клуба и вышел из состава совета директоров.
Он владел командой с 2004 года. За это время красно-белые стали чемпионами (2016/17) и завоевали Кубок страны (2021/22).
После семи туров нового сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) красно-белые занимают в турнирной таблице второе место, имея в своем активе 16 очков. Лидером является «Зенит» (17). Третьим идет ЦСКА (14).
Ранее агент защитника «Монтеррея» и сборной Мексики Сесара Монтеса Гелу Родригес заявил, что московское «Динамо» не может финансово потянуть переход его клиента, однако переговоры с российским клубом продолжаются.