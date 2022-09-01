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1 час назад

Экс-тренер "Спартака" Тедеско был в шоке от ухода Федуна из клуба

Газета.Ruиещё 2

Бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско в разговоре с «СЭ» рассказал о том, как воспринял уход Леонида Федуна из клуба.

«Я был шокирован»: экс-тренер «Спартака» об уходе Федуна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я был очень удивлен уходу Федуна из «Спартака», даже немного шокирован. Знаю, что клуб значил невероятно много для Леонида Арнольдовича. Он всегда любил «Спартак» и отдавал всего себя команде.

За все то время, что мне посчастливилось пробыть в клубе, мы хорошо сработались. Каждый новый день Леонид Арнольдович и Зарема Салихова верили в меня, доверяли мне», — цитирует Тедеско «Спорт-Экспресс».

Компания «Лукойл» выкупила 100% акций красно-белых, а Леонид Федун покинул пост президента клуба и вышел из состава совета директоров.

Он владел командой с 2004 года. За это время красно-белые стали чемпионами (2016/17) и завоевали Кубок страны (2021/22).

После семи туров нового сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) красно-белые занимают в турнирной таблице второе место, имея в своем активе 16 очков. Лидером является «Зенит» (17). Третьим идет ЦСКА (14).

Ранее агент защитника «Монтеррея» и сборной Мексики Сесара Монтеса Гелу Родригес заявил, что московское «Динамо» не может финансово потянуть переход его клиента, однако переговоры с российским клубом продолжаются.

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