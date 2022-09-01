«Я был шокирован»: экс-тренер «Спартака» об уходе Федуна

«Я был очень удивлен уходу Федуна из «Спартака», даже немного шокирован. Знаю, что клуб значил невероятно много для Леонида Арнольдовича. Он всегда любил «Спартак» и отдавал всего себя команде.



За все то время, что мне посчастливилось пробыть в клубе, мы хорошо сработались. Каждый новый день Леонид Арнольдович и Зарема Салихова верили в меня, доверяли мне», — цитирует Тедеско «Спорт-Экспресс».