Мостовой высказался об увольнении Писарева из «Химок»

«Эта история меня ничем не удивила. Когда Юрана убирали, это было удивлением для всех. Назначение Писарева — непонятно откуда. В «Химках» на Писарева особо никто и не

Всё упиралось в увольнение Юрана, причём не в первый раз. Никто так и не понял. За это они лишний раз и поплатились. Ломать — не строить. Писарев как пришёл, так и ушёл. Мог и быстрее уйти. Ещё долго продержался», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.